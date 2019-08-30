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Квартира или комната: что может купить в Москве житель региона, если продаст жилье

30 августа 2019 г. 667
Фото: © shutterstock.com

Эксперты подсчитали, сколько квадратных метров жилья могут купить жители регионов в Москве, если продадут квартиру в родном городе.

На полноценную квартиру в столице могут претендовать лишь жители Санкт-Петербурга и Сочи, выяснили аналитики портала "Мир квартир". Средняя стоимость столичного квадрата жилья, по данным портала, составила 220 тысяч рублей – без разделения на первичку и вторичку.

Петербуржец сможет купить в Москве квартиру площадью 36 квадратных метров, а сочинец – претендовать лишь на 33-метровое жилье.  

Жители Владивостока смогут позволить себе малогабаритную квартиру площадью 27 квадратных метров. Студии от 21 до 24 квадратов смогут купить жители Подмосковья, Сургута, Хабаровска, Казани, Екатеринбурга, Севастополя и Симферополя.

На 16-19 квадратов смогут претендовать представители еще 11 городов, среди которых Тула и Уфа, а уж будет это комната или крошечная квартирка – решать им.

Жители Белгорода, Калуги, Краснодара, Иркутска и Красноярска смогут купить 15-метровую комнату. Тем, кто решит переехать в столицу из Ростова-на-Дону, Ярославля, Набережных Челнов, Томска и Мурманска, доступны комнаты от 10 до 13 метров.

А вот жители Магнитогорска смогут претендовать лишь на 8 столичных метров.

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