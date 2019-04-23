Квартира, которой нет: интерес к жилью на котловане резко вырос

В Москве резко вырос спрос на квартиры на этапе котлована, доля таких сделок заняла больше половины рынка (55%), выяснили аналитики ЦИАН. "Покупатели, несмотря на риск оказаться жертвой долгостроя, стали чаще приобретать квартиры и апартаменты в новостройках на низкой стадии строительства (котлован или монтаж нижних этажей). За последние два года доля таких продаж впервые превысила 50% ", - говорится в исследовании.

Так, в старых границах Москвы по итогам первого квартала на квартиры в домах на котловане пришлось 40% сделок. Еще год назад этот показатель был на 17% ниже, и покупатели чаще всего отдавали предпочтения домам высокой степени готовности. Высокий интерес к квартирам на ранних стадиях в последний раз наблюдался в 2016 году, потом доля таких сделок начала снижать. А в конце прошлого года впервые стала расти.

Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке Подмосковья. После банкротства Urban Group покупатели стали чаще выбирать квартиры на высоких стадиях готовности. Так, с мая по сентябрь средняя доля сделок в домах на этапе котлована снизилась с 34% до 21%, а в корпусах на высокой стадии, наоборот, выросла: монтаж верхних этажей – с 23% до 29%, отделка – с 21% до 25%. Сейчас внимание подмосковных покупателей вновь переключилось на квартиры на этапе котлована. По итогам трех месяцев этого года, 35% зарегистрированных договоров пришлось на новостройки на котловане.

В Новой Москве отмечается обратная тенденция: доля покупок на котловане здесь снизилась. Хотя квартиры на котловане в структуре продаж всегда преобладали. В 2017 году на них приходилось 42% продаж, в прошлом - 46%. По итогам первого квартала этот показатель снизился до 37%. Это связано с уменьшением предложения на ранних стадиях.

Само увеличение покупательского интереса к квартирам на ранних стадиях эксперты ЦИАН объясняют, во-первых, с ростом цен на жилье. По данным ЦИАН, квартиры в новостройках за год подорожали на 10%. Причем квартиры на первичном рынке стали дорожать быстрее, чем раньше. Так, по подсчетам Метриум, если прошлом году новостройки ежемесячно прибавляли в цене 0,625%, то сейчас порядка 1,85%. Соответственно, купить квартиру на более высоких стадиях готовности становится сложнее.

Во-вторых, квартиры на этапе котлована являются наиболее бюджетным вариантом при стагнации доходов у населения, которая сейчас наблюдается. По данным Росстата, реальные доходы россиян падают пять лет подряд. Квартиры на ранних стадиях в среднем дешевле готовых на 15-20%, а иногда и все 30%. Соответственно, дают возможность сэкономить.

Кроме этого, не последнюю роль играет информационный фон вокруг предстоящего перехода на проектное финансирование, который может привести к сокращению различий в цене жилья на котловане и на высокой стадии строительства. Хотя сами застройщики заверили, что если дисконт уменьшится, то ненамного: с 20-25% до 15-20%. А в Сбербанке даже заявили, что российские покупатели готовы переплачивать за квартиры, которые продаются с применением эскроу-счетов. Правда, немного – всего 5%.

Резкий рост спроса к квартирам на этапе котлована фиксируют и эксперты "Бон Тон". "Мы отмечаем увеличение интереса покупателей к квартирам в новостройках на ранних стадиях строительства. За указанные полгода – к январю 2019 года - прирост по месяцам достигал 10-12%", - говорит генеральный директор компании Наталия Кузнецова.

Причем рост доли сделок на нулевом цикле отмечается во всех сегментах. Так, в комфорт-классе на долю сделок на нулевом цикле приходится порядка 41,5%. При этом прирост продаж за полгода составляет порядка 16,4%. В бизнес-классе этот показатель увеличился на 7% до 34%, говорит эксперт. В сегменте эконом спрос распределяется между более поздними стадиями готовности за счет старта на высоких стадиях строительной готовности.

По мнению Наталии Кузнецовой, прирост обусловлен высокими инфляционными ожиданиями среди потребителей, а также информационным фоном, сопровождающим реформу строительной отрасли. отрасли. Это ответ на ожидания ценового роста, спровоцированного трансформацией рынка и переходом на новые правила работы.

Еще одно обстоятельство – снижение реальных располагаемых доходов населения, которое наблюдается уже несколько лет подряд. Данная ситуация приводит к росту спроса в массовом сегменте и выбору более доступного предложения на нулевом цикле, когда цены минимальны.

Хотя опубликованные критерии позволят значительной части рынка достраивать объекты на старой схеме. Таким образом, переход на новые правила будет осуществляться плавными темпами. Каким будет рынок, покажет время. Ведь на стратегию продаж оказывает влияние целый комплекс факторов. Например, у застройщиков остаются доводы в пользу низких цен на начальном этапе строительства. Поэтому нужно быть осторожными в плане выбора проектов на старте продаж при демпинге цен. Ведь эскроу-счета гарантируют возвратность денег, но не успешную достройку объекта – это уже чисто экономические причины.