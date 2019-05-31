Квартира на ночь: что станет с ценами, когда сдающих жилье в аренду заставят платить налоги

Рынок краткосрочной аренды хотят вывести из тени, а владельцев квартир заставить платить налоги. Накануне появилась информация, что россиян, которые сдают свою недвижимость на короткий срок (до 30 дней), хотят обязать получать идентификаторы. Специальные номера, которые будут присваиваться либо собственнику квартиры, либо жилью. Владелец будет обязан указать свой идентификационный номер при размещении объявлений о краткосрочной аренде на всех публичных площадках, в том числе, Airbnb и Booking. С такой инициативой выступили в Минэкономразвития.

Если объявление об аренде будет, а номера – нет, собственника или агрегатора ждет штраф. Суммы санкций пока неизвестны, как и неясно, кто будет заниматься самой идентификацией. Над поправками МЭР будет работать совместно с Минфином, ФНС, Росреестром и МВД. Первую версию документа хотят подготовить уже к июню. Цель властей легализовать рынок краткосрочной аренды и повысить налоговые поступления.

В настоящее время собственник может легально сдать свою квартиру на короткий срок несколькими способами. Первый – сдавать недвижимость как физлицо и платить НДФЛ 13%. Второй – купить специальный патент (его стоимость будет варьироваться в зависимости от региона, площади квартиры и срока, на который она сдаются). Третий вариант – зарегистрировать юрлицо и платить налоги по упрощенной схеме. Еще один вариант – передать управление квартирой специальной компании, которая будет заниматься поиском арендаторов и платить налоги.

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Рынок краткосрочный аренды жилья сегодня в России достаточно большой. Именно это и побуждает властей урегулировать его. Сейчас на рынке идет постоянная ротация: приходят новые собственники, кто-то уходит, но в последние год-два объемы рынка сильно не менялись, рассказывает зампредседателя комитета по аналитике Российской гильдии риелторов Михаил Хорьков. Есть те, кто занимается посуточной сдачей жилья профессионально, есть те, кто экспериментирует с этим. Например, у человека есть свободная квартира, и он решил зарабатывать больше. Сама посуточная сдача квартир способна удвоить доход собственника. Но далеко не у всех это получается, потому что этим делом нужно заниматься постоянно, искать клиентов, поддерживать квартиру в надлежащем виде.

По оценке "Авито Недвижимость", в настоящее время доля объявлений посуточной аренды от собственников составляет 10-15%. В отдельных регионах, например, в Краснодарском крае в летний сезон доля владельцев существенно выше, больше половины предложений, говорит ведущий менеджер продукта "Авито Недвижимость" Рауф Еникеев. По данным портала "Мир квартир" в Москве число объявлений об аренде составляет 59 тысяч, из них 10 тысяч приходится на краткосрочную.

В Екатеринбурге, по словам Михаила Хорькова, доля таких квартир составляет около 40%. Гостиничный фонд города – 6 тыс номеров, а квартир посуточно – около 4 тыс квартир посуточно.

"В некоторых регионах и городах эта цифра может варьироваться в районе 30-60%, это достаточно весомый показатель. И конечно, в большинстве своем рынок находится в серой зоне. Есть собственники, которые сдают квартиры посуточно и платят налоги за них, но большой массив квартир, сдающихся через различные агрегаторы, выключены из системы налогообложения", - отмечает эксперт.

Задача государства здесь поставить на учет в первую очередь тех, кто занимается этой деятельностью профессионально как бизнесом, считают эксперты. Такие игроки все равно будут вынуждены выходить в публичную плоскость, рекламировать свои объекты. А то, что условный дядя Вася где-то в Саранске сдал квартиру своему знакомому, конечно, такое отследить сложно. Но на данном этапе такой цели и не стоит, говорит Михаил Хорьков.

Налоги платит только десятая часть

Сама инициатива, по мнению экспертов, это шаг на пути к прозрачному и справедливому рынку. Сейчас есть обязанность заплатить налоги, но инструментов контроля и рычагов влияния на это до настоящего момента не было.

Рынок краткосрочной аренды регулируется во всем мире, например, недавно обложили налогами собственников, сдающих квартиры через сервис Airbnb.com. Пора уже и рынку российской аренды стать прозрачным. Сегодня налоги платит только десятая часть собственников квартир, говорит гендиректор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко. Такая система идентификации для самих площадок и систем бронирования это плюс, потому что он лишний раз подтвердит надежность арендодателя, добавляет он.

Если рынок будет прозрачным, то и сам потребитель выиграет от этого – у него будут гарантии и понимание того, у кого он снимает квартиру, добавляет Михаил Хорьков.

С технической точки зрения реализовать подобную идею несложно. Тем более, что схожие способы верификации уже применяются. В "Авито", например, используют фото с ID аккаунта. Документов для размещения объявления мы не требуем, но можем запросить в редких случаях, отмечает Рауф Еникеев.

"Единственное, непонятно, почему предлагается штрафовать системы бронирования в случае неуплаты налогов. Сбор налогов – прерогатива налоговой инспекции, почему и каким образом сайт бронирования должен проверять их собираемость?", - отмечает гендиректор федерального портала "Мир квартир". Напротив, это сайты объявлений являются "кормовой базой" для налоговиков, где они могут черпать информацию об арендодателях.

Как отреагируют цены

Сама инициатива, безусловно, требует доработки. Пока, например, непонятны предлагаемые механизмы взаимодействия с площадкой объявлений. Также необходим длительный переходный период, который позволил бы перестроится нановые требования и самим собственникам, и агрегаторам, и контролирующим органам.

Сам сегмент играет важную роль на рынке гостеприимства: он закрывает нишу дешевого арендного жилья, который далеко не всегда конкурируют с гостиницами. Это поддерживает туризм, дает возможность многим семьям путешествовать. Поэтому важно, чтобы предлагаемые меры не ударили по нему, отмечает Михаил Хорьков.

В "Мир квартир" не исключают, что многие арендодатели поднимут ставки на свое жилье с введением налогов. А само предложение посуточных квартир может сократиться, так как какая-то часть собственников уйдет с рынка – в новых условиях сдача квартиры может стать нерентабельной. В целом все зависит от размера налога, жесткости санкций и вероятности для арендодателя им подвергнуться, поясняет Павел Луценко.

Если ставки аренды и поднимутся, то несильно, считает зампредседателя комитета по аналитике Российской гильдии риелторов. Сегодня сам сегмент высококонкурентный, именно уровень конкуренции сдержит рост цен.

В апреле президент Владимир Путин подписал закон о запрете хостелов и гостиниц в жилых домах. Теперь размещать хостелы в многоквартирных домах можно, только если здание переведено в нежилой фонд. Новые правила заработают 1 октября, сразу после окончания курортного сезона.