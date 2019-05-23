Квартира в долг: рассрочка проиграла ипотеке

Желающих воспользоваться рассрочкой при покупке жилья становится все меньше. При этом в Москве и области подобный способ оплаты предлагают 98% застройщиков.

Еще три года назад 18% квартир в массовых сегментах покупались с использованием рассрочки, в настоящее время доля подобных сделок составляет не более 7%, говорится в обзоре компании "ИНКОМ-Недвижимость".

Рассрочка не выдержала конкуренции с ипотекой: как правило, месячные выплаты по ипотеке существенно ниже.

Квартиры в рассрочку в настоящее время покупаются преимущественно в бизнес-классе – там показатель составляет 15% от всего числа сделок.

В период снижения ипотечных ставок застройщики существенно изменили сроки предоставления рассрочки: перестали брать проценты, повысили первый взнос до 50% и увеличили срок выплат до года или же до момента ввода дома в эксплуатацию.

Сейчас в 90% жилых комплексах предлагается беспроцентная рассрочка, но и в других проектах можно согласовать индивидуальные условия, комфортный график выплат, беспроцентные платежи или же сниженный процент. Застройщику в отличие от банка не нужно зарабатывать на кредите, для него главное – продать квартиру, подчеркивают аналитики.

В строящихся домах встречаются как и краткие рассрочки – сроком до полугода, так и долгосрочные – до момента ввода объекта в эксплуатацию: пока покупатель полностью не расплатится за квартиру, ему ее не передадут.

В случае приобретения готового жилья рассрочку дают обычно не более чем на год.