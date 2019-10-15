Квартиры на вторичке в России дорожают и продаются быстрее

Срок экспозиции квартир на вторичном рынке российских городов снизился почти на треть, а цены выросли - на 5-10%. Но скоро рост может замедлиться.

Россияне стали быстрее раскупать квартиры на вторичном рынке. В среднем такая недвижимость продается за 90 дней. Еще в начале года квартиры покупали почти на месяц дольше, выяснили аналитики ЦИАН.

"На вторичном рынке городов России (с численностью населения более 100 тысяч человек) срок продажи квартиры составляет около 3 месяцев (90 дней). С начала года показатель сократился на 27 дней. В течение первых девяти месяцев этого года снижение скорости реализации квартир наблюдается в 125 городах из 136, попавших в выборку", - рассказали аналитики.

Причем быстрее всего вторичные квартиры продаются курортных и нефтедобывающих регионах. Например, в Кисловодске средний срок экспозиции составил 26 дней, Новороссийске – 38 дней и Нефтекамске – 40 дней.

В Москве квартиры в среднем продаются за 94 дня (снижение на 24 дня с начала года), в Санкт-Петербурге – за 79 дней (снижение на 16 дней с начала года). В городах-миллионниках с момента вывода лота на вторичный рынок до его продажи в среднем проходит около 87 дней, с начала года срок экспозиции снизился на 19 дней. Сложнее всего квартиру продать в двух челябинских городах: Златоусте и Миассе – 172 и 161 день соответственно и горде вечной мерзлоты, Якутске – 164 дня.

Наибольшей популярностью пользуются квартиры в домах, построенных в последние 10 лет. К примеру, недвижимость в таком доме можно продать за 88 дней, в то время как в старом жилом фонде – за 112 дней. Покупателей не смущает, что и то, что в основном новые объекты расположены на окраинах городов, которые имеют проблемы с транспортной доступностью. За счет более высокого качества квартир, современной организации дворового пространства они больше привлекают покупателей.

Само сокращение среднего срока продажи квартир на вторичном рынке в большинстве российских городов связано с увеличением предложения, поясняют аналитики. Уменьшение срока экспозиции зависит не только от изменения уровня спроса, но и от поведения продавцов, объясняет руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

"На рынке впервые после трех лет стагнации начали расти цены. Это привело к тому, что часть собственников стали повышать и цены предложения. В итоге выросла доля, объявлений, которые находились в базах, но не завершились заключением сделок", - отмечает Алексей Попов.

Так, по его словам, на начало октября в годовом выражении цены по городам-миллионникам выросли на 10-12%. Рост цен был связан с аналогичной тенденцией на рынке новостроек. Собственники квартир на вторичном рынке индексировали цены вслед за застройщиками.

Аналогичные тренд отмечают эксперты "Мир квартир". По их данным, с начала года квадратный метр на рынке готовго жилья подорожал в среднем на 4% до 59 тыс рублей, а средняя стоимость квартиры – почти на 5% до 3,4 млн рублей. Причем в городах-миллионниках цены выросли еще больше - на 10-12%. Хотя еще год назад цены на вторичном рынке снижались. Увеличение цен эксперты также связывают с переходом рынка новостроек на новую модель.

Долевая реформа уже повлияла на все сегменты рынка недвижимости. За рынком новостроек в первом полугодии поднимались и цены на вторичке, ведь собственники квартир чутко реагируют на изменения ценовой конъюнктуры, отмечает гендиректор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

"В третьем квартале они продолжали подниматься в тех городах, где из-за неспособности застройщиков найти банковское финансирование уже остановилось заметное число строек. Там покупатели обращают свои взоры на регулярный рынок, и цены на квартиры на нем растут", - говорит он.

В "Авито Недвижимость" сообщили, что цены на вторичном рынке достигли пятилетнего максимума. По их данным, стоимость квадрата в среднем по стране выросла на 7,4% до 65,4 тыс рублей. По словам руководителя направления вторичной недвижимости и аренды "Авито Недвижимость" Руслана Закирьянова, драйверами роста цен стали снижение ипотечных ставок, а также традиционное сезонное оживления рынка.

По мнению экспертов, рост цен на вторичное жилье в целом по стране продолжится. До конца года вторичка может вырасти в цене еще на 3-7%, в зависимости от того, как будут решаться вопросы с остановленными стройками, а также от снижения ставок по ипотеке, полагает Павел Луценко.

В дальнейшем тренд на повышение сохранится, но без резких скачков, считает Руслан Закирьянов. "Покупательная способность населения ограничена, а происходящие на рынке изменения уже отражены в ценах за предыдущие периоды", - поясняет он.

Что касается московского вторички, то цена квадратного метра с начала года здесь выросла на 4,9% до 212,2 тысяч рублей, а вот средний срок экспозиции почти не изменился и составляет 74 дня, говорит директор департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Сергей Шлома.

Сам рост цен на вторичном рынке Москвы сейчас ограничен покупательской активностью, поясняет эксперт. Так, например, в январе спрос был ниже прошлогодних показателей на 15%, в феврале он сравнялся с показателями 2018 года, потом снова снижался, и в июне просел на 40% относительно данных прошлого года. В июле-августе спрос восстановился, но все равно оказался ниже 2018 года.

По данным Росреестра, количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в августе по сравнению с июлем снизилось на 15%. Помимо традиционного сезонного спада, влияние на вторичный рынок могло оказать изменение ключевой ставки. Всего за восемь месяцев этого года на московской вторичке было заключено 95,3 тысячи сделок. Это всего на 1% больше прошлогодних показателей.

Однако ждать снижения цен на московской вторичке тоже не приходится, тем более, что осень – активная пора для рынка.

"Пока можно сказать, что средняя стоимость кв м в этом сегменте "замерла" – данный показатель в летние месяцы практически не менялся, колеблясь в пределах статистической погрешности – 0,1-0,2%", - говорит директор департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость. К началу следующего года мы ожидаем минимальное снижение цен – в пределах 3%-5% – из-за продолжающегося ослабления спроса в сегмент, заключает эксперт.