Квартиры одиноких матерей могут оборудовать тревожными кнопками

В Госдуме предложили оборудовать квартиры, где проживают семьи с одним опекуном, тревожными кнопками. Идею поддержали в Совете Федерации.

С предложением выступил зампред думского комитета по образованию Олег Смолин, пишет Газета.ru. Депутат подчеркнул, что устанавливать оборудование должны за счет государства, поскольку у семей, где только один опекун или ребенок-инвалид, доходы, как правило, невысокие.

Установка тревожных кнопок должна быть добровольной, иначе "проверять начнут всех подряд", а количество проверок в России сегодня и так немаленькое, отметил Смолин.

Идею поддержали сенаторы, передает РИА Новости. Глава профильного комитета Совфеда Валерий Рязанский назвал предложение Смолина хорошей инициативой.

Обсуждения начались после происшествий в Ижевске и Можге. В Можге 13-летний мальчик, страдавший ДЦП, умер после того, как в квартире скончалась его мать – ребенок шумом пытался привлечь соседей, затем открыл кран, чтобы попить воды, упал с коляски, не смог подняться и погиб от переохлаждения.

После этого случая по поручению губернатора соцслужбы в Удмуртии начали проверять квартиры одиноких женщин с детьми. В первый же день в одной из квартир Ижевска было обнаружено тело женщины, скончавшейся 5 дней назад от пневмонии. Рядом с матерю находился ее двухлетний сын. Мальчика успели спасти.