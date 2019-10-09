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Квартиры по реновации оказались существенно дороже сносимых

9 октября 2019 г. 621
фото: shutterstock.com

Средняя площадь предоставляемого жилья также на 30% больше сносимого. 

Стоимость новых квартир, предоставляемых москвичам в рамках программы реновации, выше стоимости сносимых примерно на 40%, заявил замруководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй.

"Необходимо отметить, что новые квартиры, предоставляемые переселенцам по программе реновации, существенно дороже и качественнее того жилья, из которого они выезжают. По нашим оценкам, стоимость новых однокомнатных квартир выше старых на 44%, а двухкомнатных — до 35%", -  сказал Андрей Валуй, чьи слова приводит Интерфакс.

Кроме того, средняя площадь предоставляемого жилья на 30% больше сносимого, отметил чиновник. Участники программы реновации получают совершенно иное качество жизни. Это не только современная комфортная квартира с большей площадью, но и благоустроенные дворы и комфортная среда, заключил он.

Ранее эксперты говорили, что в Москве резко выросло число квартир, выставленных на продажу в домах реновации. За год предложение квартир в домах под снос по программе реновации выросло на 54%, цены – почти на 20%. 

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Программа касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 173 домов.

 

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