Квартиры россиян стало чаще заливать в пятницу, 13-го

Больше всего обращений в пятницу, 13-го поступало из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Эксперты проанализировали число обращений по страховым случаям в 13-го - так называемый "день неприятностей", когда якобы нужно остерегаться всякого рода неурядиц. Оказалось, что в этот день россияне чаще всего обращаются из-за заливов, говорится в исследовании аналитиков СК "Сбербанк страхование".

По их данным, в эти даты в 2018 году клиенты обратились 50 раз в связи заливами, в июле 2018 года — 75 раз, в сентябре 2019 года — 100 раз. Ущерб от заливов и пожаров в среднем оценивается в 400 тыс рублей. Больше всего обращений в пятницу, 13-го поступало из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Самарской и Саратовской областей, Башкортостана, Татарстана, Свердловской области и Пермского края.

При этом, эксперты не считают, что пятницы, которые выпадают на 13-е число, представляют дополнительный фактор риска. В такие дни действительно иногда поступает немного больше обращений, чем в обычные даты. Для сравнения: в сентябре этого года было 97 заявок в день.

"Не исключено, что одна из причин, по которой в пятницу 13-го поступает больше обращений - особенность дня недели: накануне выходных бдительность владельцев квартир может несколько ослабевать. Граждане нередко начинают отмечают различные праздники, уезжают в отпуск или за город", - считают эксперты.