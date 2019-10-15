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Квартиры рядом с МЦД могут подорожать на треть

15 октября 2019 г. 287
Фото: © shutterstock.com

Аналитики считают, что открытие Московских центральных диаметров (МЦД) приведет к подорожанию жилья, расположенного рядом с новыми маршрутами.

В Москве, где транспортная структура хорошо развита, цены на квартиры вырастут на 7%, а в Подмосковье – на 15%, говорится в исследовании компании "ИНКОМ-Недвижимость".

Спрос на жилье в подмосковных комплексах, расположенных 5-10 минутах ходьбы от станций, вырастет на треть. Уже в ближайшее время порядка 10% покупателей начнут выбирать квартиры в этих домах.

А вот в районах, где ведется строительство транспортных хорд, которые должны разгрузить МКАД, Третье транспортное кольцо и крупнейшие шоссе,  новостройки будут дешеветь. Из-за повышенного уровня шума и загрязненного воздуха цены могут снизиться на 10-15%. Квартиры, окна которых выходят на трассу, могут потерять в цене 40-50%.

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