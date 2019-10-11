Top.Mail.Ru
ГлавнаяЖильеКвартиры в московских хрущевках скупают, чтобы заработать на них

Квартиры в московских хрущевках скупают, чтобы заработать на них

11 октября 2019 г. 2325
Фото: © shutterstock.com

Более половины покупателей квартир в столичных хрущевках планируют получить новое жилье по программе реновации и затем его продать.

Самая дорогая квартира в московских пятиэтажках стоит 25 миллионов рублей, а самая дешевая – 4,2 миллиона, говорится в сообщении компании "ИНКОМ-Недвижимость". При этом квартиры в хрущевках, как правило, продаются на 18,5% дешевле заявленной собственниками цены.

60%  покупателей – инвесторы, которые собираются сдавать квартиры, а после получения новой выгодно ее продать. Остальные 40% приобретают недвижимость для личного проживания.

Инвесторы чаще всего выбирают наиболее дешевые квартиры в районах, которые уже затронула программа реновации и где, по слухам, снос очередных домов начнется в ближайшее время. Как правило, они покупают однокомнатные или двухкомнатные квартиры. Трешки же выбирают те, кто планирую в них жить.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

В этом году тарифы ЖКХ выросли дважды. Ощутили ли вы повышение коммуналки?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>