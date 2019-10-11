Квартиры в московских хрущевках скупают, чтобы заработать на них

Более половины покупателей квартир в столичных хрущевках планируют получить новое жилье по программе реновации и затем его продать.

Самая дорогая квартира в московских пятиэтажках стоит 25 миллионов рублей, а самая дешевая – 4,2 миллиона, говорится в сообщении компании "ИНКОМ-Недвижимость". При этом квартиры в хрущевках, как правило, продаются на 18,5% дешевле заявленной собственниками цены.

60% покупателей – инвесторы, которые собираются сдавать квартиры, а после получения новой выгодно ее продать. Остальные 40% приобретают недвижимость для личного проживания.

Инвесторы чаще всего выбирают наиболее дешевые квартиры в районах, которые уже затронула программа реновации и где, по слухам, снос очередных домов начнется в ближайшее время. Как правило, они покупают однокомнатные или двухкомнатные квартиры. Трешки же выбирают те, кто планирую в них жить.