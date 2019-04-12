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Квартиры в Новой Москве дорожают, предложение сокращается

12 апреля 2019 г. 453
Фото: © shutterstock.com

Объем предложения первичного жилья в Новой Москве снизился за месяц почти на 6%. При этом средняя цена на квартиры выросла на 3,3%.

В настоящее время на присоединенных территория продается 8,22 тысячи квартир. Основная часть предложения приходится на комфорт-класс.

Средняя цена квадратного метра по итогам марта составила 121,9 тысячи рублей. И если относительно последнего месяца рост незначительный – 3,3%, то по сравнению с прошлым годом квадратный метр новостроек подорожал на 23%, говорится в исследовании компании "МИЭЛь-Новостройки".

В эконом-классе квадратный метр стоит в среднем 104,5 тысячи рублей, в комфорт-классе – 123,8 тысячи, в бизнес-классе – 129,2 тысячи рублей.

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