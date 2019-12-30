Легко ли выписать нежелательного человека из квартиры?

При оформлении сделки купли-продажи жилой недвижимости одним из важных пунктов является проверка документов. Невыполнение этого пункта грозит проблемами как продающей стороне, так и принимающей, особенно это актуально, если продавец скрыл наличие жильца. Иногда выписать человека из квартиры будет невозможно даже в суде!

Каким жильцам следует уделить особое внимание?

В первую очередь, это дети. Перед сделкой нужно убедиться, что все несовершеннолетние уже выписаны, при этом условия нового жилья должны быть не хуже тех, которые были в старой квартире или доме. Более того, если жилье куплено с привлечением маткапитала, ребенку по закону должна быть выделена доля.

Еще одна категория граждан, интересы которой охраняются с особым вниманием – дети-сироты, проживающие в интернате или детском доме. Даже если их родители лишены родительских прав, по достижению совершеннолетия ребенок будет жить по месту их регистрации.

Супруги – еще одна категория «опасных» жильцов. Если объект недвижимости был приобретен в собственность уже после заключения брака, супруг продавца имеет право остаться в квартире, даже если она оформлена не на него. Особенно, если это закреплено брачным договором!

К числу собственников, которые не будут сняты с регистрационного учета по требованию третьих лиц, также относятся рентополучатели, подарившие свое жилье в обмен на пожизненное содержание, и люди, отказавшиеся от приватизации в пользу других членов семьи. И те, и другие имеют право на бессрочное проживание, что подтвердит любой суд.

Можно попробовать решить этот вопрос, признав любого человека из этого списка без вести пропавшим, тем более если фактически в квартире он не проживает. Но и это не панацея! Как только жилец объявится на пороге, суд тут же восстановит его в правах на собственность, и совершенная вами сделка купли-продажи помешать этому не сможет.