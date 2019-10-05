Льготной ипотекой под 2% смогут воспользоваться около 300 тысяч молодых семей

Льготную ипотеку под 2% годовых, которая запускается на Дальнем Востоке, может, по предварительным подсчетам, затронуть около 300 тысяч молодых семей, сообщил глава Минвостокразвития Александр Козлов.

Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, анонсировал запуск льготной ипотеки на Дальнем Востоке. Жилищные кредиты под 2% годовых в регионе смогут получить молодые семьи.

Когда мы делали презентацию для Восточного экономического форума, мы брали за основу количество семей, которые нуждаются в квадратных метрах и кто готов строить на дальневосточном гектаре. Тогда мы получили цифру около 14 тысяч молодых семей, рассказал министр.

"Сегодня мы с коллегами из ДОМ.РФ, Минстроя РФ, с губернаторами собираем эти данные (ред. – количество семей, которые смогут воспользоваться льготной ипотеко), и они в десятки раз больше. Сейчас в разрезе каждого региона ведется работа. По предварительным расчетам, молодых семей около 300 тысяч, которые могли бы попасть под программу", - рассказал журналистам Александр Козлов.

Сейчас ведется активная работа, точные данные будут получены позже. Срок программы пять лет, надо успеть многое сделать, заключил он.

Ранее портал Вести. Недвижимость рассказывал, что крупнейший застройщик России - ГК ПИК - уже в следующем году может начать строительство жилья на Дальнем Востоке. В числе первоочередных площадок для реализации жилищных проектов - Владивосток, Хабаровск, Сахалин, Камчатка, сообщил глава компании Сергей Гордеев.

Льготная ипотека под 2% годовых будет предоставляться во всех регионах Дальнего Востока. Воспользоваться ей молодые семьи и получатели участков по программе "Дальневосточный гектар". Возможный размер займа - до 6 млн рублей, срок выплат - до 20 лет. Выдавать ипотеку по льготной ставке планируется в течение пяти лет.

К молодым семьям будут считаться те, в которых оба супруга не старше 35 лет, имеют гражданство РФ, состоят в официальном браке не менее года. Хотя бы один из них должен быть зарегистрирован по месту жительства на территории субъекта ДФО. Неполные семьи, в которых один родитель до 35 лет и ребенок до 18 лет, также смогут воспользоваться льготной ипотекой.