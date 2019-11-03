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Льготную программу по обеспечению жильем молодых семей в России хотят расширить

3 ноября 2019 г. 92
фото: shutterstock.com

Речь идет о возрастном цензе. Его предлагают повысить с 35 до 40 лет для участников программы.

 

Минстрой России предложил увеличить возрастной ценз для участников социальной программы по улучшению жилищных условий молодых семей: с 35 до 40 лет. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас участниками программы могут стать семьи, в которых возраст каждого из супругов не превышает 35 лет.

"Проект постановления предусматривает изменение возрастного ценза участников мероприятия с 35 лет до 40 лет", - говорится в пояснительной записке к документу.

Это даст возможность воспользоваться льготами и улучшить свои жилищные условия большему количеству российских семей.

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" (часть госпрограммы "Жилище" на 2016-2020 гг.) призвана поддержать молодые семьи, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. В рамках программы государство выплачивает 30% от стоимости жилья для семей без детей и 35% - для семей с детьми. Однако, большое количество семей не смогло получить соцвыплату из-за достижения предельного возраста участников программы - 35 лет.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил бесплатно выдавать жилье молодым семьям, которые ждут ребенка. В настоящее время российские семьи двумя или тремя детьми могут оформить ипотеку по льготной ставке – 6% годовых. Выдачу бесплатного жилья господдержка не предусматривает.

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