Ликбез: эксперты рассказали, как избежать земельных споров с соседями

В июне президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет урегулировать вопрос согласования общих границ земельных участков.

Поправки уточняют перечень обязательных условий для выполнения кадастровых работ, в том числе комплексных, и кадастрового учета. В числе важнейших новаций – утверждение права кадастровых инженеров запрашивать из ЕГРН необходимую для кадастровых работ информацию, в том числе сведения об адресах владельцев недвижимости: почтовых и электронных. Доступ к актуальным и достоверным контактам из реестра недвижимости снизит риски для владельцев земельных участков при проведении процедуры согласования границ смежных участков.

Эксперты Федеральной кадастровой палаты подготовили инструкцию о том, как правильно согласовать границы земельных участков, защитить свои интересы и избежать споров с соседями.

Участвовать в процессе установления границ лучше на местности

Чтобы провести установление границ, собственнику необходимо воспользоваться услугами кадастрового инженера. Сделать это можно с помощью сервиса "Реестр кадастровых инженеров". В нем содержится данные о приостановлении и отказах в проведении кадастрового учета, принятых органом регистрации прав по вине кадастрового инженера, поясняет замглавы Федеральной кадастровой палаты Марина Семенова.

Законом о кадастре установлено, что местоположение границ согласовывается с гражданами, обладающими смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования или аренды на срок более пяти лет. Согласование границ является обязательной частью межевания в случае уточнения границ существующего участка, либо если сведения о границах смежных участков отсутствуют в ЕГРН.

Кадастровый инженер должен провести процедуру согласования границ: индивидуально с каждым владельцем смежного участка или на общем собрании. В том и другом случае составляется акт согласования, который заверяется личными подписями всех заинтересованных лиц или их представителей.

Прежде чем провести собрание, все заинтересованные лица не позднее, чем за 30 дней получить соответствующее уведомление, в котором указаны дата и место. Кадастровый инженер должен направить собственникам смежных земельных участков извещения: на почтовые или электронные адреса. Проводить собрание собственников можно в любом месте по согласованию сторон, даже без выезда на участок. Но в интересах правообладателей – участвовать в процессе установления границ на местности.

Не доводите до суда

Сам акт согласования стоит подписывать, только убедившись в правильности установления местоположения границ. При несогласии с расположением смежных границ и невозможности разрешить спор с соседом, необходимо подать кадастровому инженеру письменные возражения. Он их зафиксирует в акте согласования, а оригиналы возражений станут неотъемлемой частью межевого плана.

"Законодательство не наделяет кадастрового инженера правом решать земельные споры, поэтому при наличии обоснованных возражений орган регистрации прав приостановит учетно-регистрационные действия, а решать разногласия соседям придется уже в суде", - отмечает Марина Семенова.

В этом случае надо подать исковое заявление в суд. Кадастровый инженер, проводивший межевание, также может быть привлечен к делу в качестве третьего лица.

Судебные тяжбы по вопросам установления границ участков считаются одними из самых сложных и длительных, отмечают эксперты. Поэтому по возможности урегулировать земельный спор лучше на стадии согласования границ, рекомендуют они.

Указывайте свои контактные данные

Если кадастровый инженер не может найти адрес смежника, адресованное ему извещение публикуется в прессе, обычно – в местной газете. Несмотря на то, что адресат может не прочитать объявление в газете, он будет считаться надлежащим образом оповещенным.

При этом отсутствие возражений с его стороны, неявка на собрание будут расцениваться как согласие с границами земельного участка соседа. Таким образом, согласование границы смежного участка может состояться без его владельца.

Предотвратить подобную ситуацию помогает внесение контактных данных правообладателей земельных участков в ЕГРН.

Например, каждому правообладателю следует добавить почтовый или электронный адрес в ЕГРН, рекомендует Марина Семенова. Это даст возможность своевременно получать извещения о проводимых согласованиях при уточнении границ и действиях, косвенно связанных с его недвижимостью.

Чтобы добавить свои контактные данные в сведения ЕГРН, достаточно подать соответствующее заявление в ближайшем офисе МФЦ.

Отсутствие возражений, равно как и отказ подписывать акт согласования, принимать извещение или контактировать после его получения, служат основаниями считать смежные границы участка официально согласованными.

Процедура согласования общих границ имеет большое значение для всех заинтересованных лиц. Добавление адреса в сведения ЕГРН позволит владельцу смежного участка вовремя получить уведомление о проведении собрания, а личное присутствие при замерах поможет предотвратить возможные ошибки при установлении границ, заключает эксперт.