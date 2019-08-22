Ликбез: какие документы обезопасят недвижимость от мошенников

Тринадцатого августа в России меняется порядок регистрации сделок с недвижимостью при использовании электронной подписи. Теперь совершать их можно будет исключительно с письменного согласия владельца недвижимости.

Для этого он должен либо прийти и написать заявление о согласии использовать электронную подпись, либо направить его по почте. Заявление должно быть оформлено на бумаге с личной подписью собственника объекта недвижимости. После получения заявления Росреестр в течение пяти дней должен внести соответствующую запись.

Новые правила не распространяются на электронную ипотеку. Также уведомлять Россреестр не нужно, если электронная подпись выдана удостоверяющим центром Федеральной кадастровой палаты, либо если сделка проводится с участием нотариусов или органов власти, которые взаимодействуют с Росреестром в электронном виде.

Поводом введения подобных новелл стали неоднократные случаи подделки цифровых подписей и мошенничество с недвижимостью. Цель нововведений - минимизировать данные риски.

Эксперты Росреестра еще раз напоминают, какие заявление следует написать, чтобы не стать жертвой цифрового мошенничества.

Так, каждый владелец недвижимости может подать заявление в Росреестр о том, что сделки с принадлежащим ему имуществом могут производиться только при его личном участии. При подаче такого заявления в Росреестр также будет внесена соответствующая запись.

Наличие в ЕГРН такой записи является основанием для возврата без рассмотрения заявления, представленного иным лицом (не являющимся собственником объекта недвижимости или его законным представителем) на государственную регистрацию перехода, ограничения (обременения), прекращения права на соответствующий объект недвижимости.

Оба вида заявлений (о невозможности проведения сделок с недвижимостью без его личного участия и о возможности проведения сделок с недвижимостью с использованием его электронной подписи) можно подать при обращении в многофункциональный центр "Мои документы" (экстерриториально – в филиалах Федеральной кадастровой палаты Росреестра). Такие заявления также можно направить по почте, заверив предварительно свою подпись в них у нотариуса.

В МФЦ оператор поможет составить заявления по установленной форме. Заявители также могут предварительно заполнить форму заявления самостоятельно. Форму и образцы заявлений можно посмотреть на сайте Росреестра.

Ранее эксперты ИНКОМ-Недвижимость рассказали о набирающей в Москве популярность схеме мошенничества с жильем. Речь шла о сделках с использованием электронной подписи.

Информационные технологии сильно упрощают жизнь человека. Например, узнать необходимую информацию практически о любом объекте или оформить сделку с недвижимостью можно сидя за компьютером, говорит директор Департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Сергей Шлома.

Однако, помимо новых возможностей современные технологии становятся инструментом для мошенников, в том числе электронная подпись.

Если раньше участникам сделки необходимо было собственноручно расписаться в договоре отчуждения недвижимости, то сейчас для проведения сделки требуется лишь электронная подпись, а ее можно подделать разными способами: оформить по подложным документам, взломать личный кабинет на сайте госуслуг для получения нужной информации и т д, отмечает эксперт.

Чтобы предотвратить возникновение такой ситуации, владельцу жилья можно порекомендовать, например, подать заявление в МФЦ о запрете Росреестру совершать регистрационные действия в отношении объекта недвижимости без личного присутствия собственника или его законного представителя, также советует эксперт.