Top.Mail.Ru
ГлавнаяЖильеЛишний вес и депрессия: однокомнатные квартиры сочли опасными для здоровья

Лишний вес и депрессия: однокомнатные квартиры сочли опасными для здоровья

20 сентября 2019 г. 126
Фото: © shutterstock.com

Проживание семьи в однокомнатной квартире чревато нервными расстройствами, набором веса и болезнями, считают врачи.

Маленькая квартира опасна для семейной жизни – у людей возникает ощущение нехватки личного пространства, а понимание того, что никуда не деться формирует чувство безысходности, апатию, нервозность и депрессию, пишет портал "МедикФорум".

Ребенок, растущий без личного пространства, не чувствует себя защищенным, из-за чего испытывает беспокойство, теряет способность сосредотачиваться. Такие дети могут с трудом устанавливать нормальные отношения со сверстниками.

В маленьких квартирах часто не хватает воздуха, и скапливающийся углекислый газ негативно воздействует на иммунитет. Кроме того, если заболел один член семьи, с 95-процентной вероятностью заболеют и другие – инфекции на ограниченной площади передаются весьма интенсивно.

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

render('/layouts/_poll');?> render('/layouts/_sendpulse');?>