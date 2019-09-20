Лишний вес и депрессия: однокомнатные квартиры сочли опасными для здоровья

Маленькая квартира опасна для семейной жизни – у людей возникает ощущение нехватки личного пространства, а понимание того, что никуда не деться формирует чувство безысходности, апатию, нервозность и депрессию, пишет портал "МедикФорум".

Ребенок, растущий без личного пространства, не чувствует себя защищенным, из-за чего испытывает беспокойство, теряет способность сосредотачиваться. Такие дети могут с трудом устанавливать нормальные отношения со сверстниками.

В маленьких квартирах часто не хватает воздуха, и скапливающийся углекислый газ негативно воздействует на иммунитет. Кроме того, если заболел один член семьи, с 95-процентной вероятностью заболеют и другие – инфекции на ограниченной площади передаются весьма интенсивно.