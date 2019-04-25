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Люди с кувалдами и пилами разрушили сад на крыше, который пенсионер создавал 18 лет

25 апреля 2019 г. 1826
Фото: 66.ru

Пострадавший считает случившееся актом вандализма.

Николай Моргунов с 2001 года создавал на крыше Екатеринбурга сад. Дочь 82-летнего пенсионера Анастасия, слова которой приводит ресурс 66.ru, рассказала, что ее отец починил кровлю, приобретал семена и саженцы, соорудил теплицу. В саду на крыше была даже елка, которую наряжали в новогодний период.

Создание сада поддерживали многие соседи. Управляющая компания «Стандарт», однако, сочла, что зеленые насаждения на крыше могут наносить ущерб другим жильцам, а потому через суд потребовала ликвидировать сад.

Решение суда не исполнялось в течение двух лет, однако 24 апреля на крыше появилась группа молодых людей, вооруженных пилами и кувалдами. Они представились сотрудниками управляющей компании, после чего срезали посадки и разрушили постройки.

«Мы убрали сад по решению суда, — сообщили в УК «Стандарт». — У собственника тоже есть это решение. Мы обратились в суд, когда этот сад начал разрушать кровельное покрытие и наносить ущерб жильцам. Сад не соответствует проекту дома — он там не предусмотрен. И выполнен не по технологиям».

Сам же Николай Моргунов утверждает, что построенный им сад был уникальным, а произошедшее считает актом вандализма.

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