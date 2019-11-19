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MacBook или квартира? Стоимость ноутбука хватит на годы аренды жилья

19 ноября 2019 г. 532
Фото: © shutterstock.com

Эксперты сравнили стоимость нового MacBook Pro 16 с ценами на аренду двухкомнатных квартир в российских городах.

Стоимость очередной новинки Appleсоставила 393 тысячи рублей. На эти деньги можно 20 месяцев снимать квартиру в Перми, Самаре, Туле, Томске и в Ростове-на-Дону, пишет News.ru со ссылкой на исследование портала Domofond.

По цене ноутбука можно арендовать квартиру в Орле на 34 месяца, в Ставрополе – на 26 месяцев, в Курсе и Волжском – на 37 месяцев.

Больше двух лет на эти деньги можно жить в Волгограде и Челябинске, Ульяновске, Ставрополе, Белгороде, Пензе, Саранске и Липецке. В Омске и Рязани суммы хватит на двухгодовую аренду.

В Петербурге суммы, потраченной на новый макбук, хватит на 10 месяцев аренды. В Москве – при средней стоимости двухкомнатных квартир 75 тысяч рублей в месяц – на 5 месяцев.

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