ГлавнаяЖильеМаленькие квартиры дорожают по всей России

Маленькие квартиры дорожают по всей России

24 апреля 2019 г. 1068
Фото: © shutterstock.com

Самый популярный товар на рынке жилья в России – небольшие однокомнатные квартиры и студии – подорожали за последний год более чем на 10%.

Самые дорогие студии – традиционно в Москве: средняя стоимость маленькой квартирки в столице составляет 6,5 миллиона рублей. За эти деньги можно купить почти семь аналогичных квартир в Магнитогорске, где средняя цена за объект – 941 тысяча рублей, говорится в обзоре портала "Мир квартир".

За 1-1,5 миллиона можно купить квартиру площадью до 32 квадратных метров в Кургане, Кемерове, Нижнем Тагиле и Новокузнецке.

Наиболее значительный рост цен в апреле зафиксирован в Сочи – квартиры-малютки там подорожали на 25%. В настоящее время небольшую квартиру там можно купить в среднем за 2,9 миллиона рублей.

На 21-23% выросли цены на малогабаритное жилья в Воронеже, Хабаровске, Красноярске, Туле, Брянске и Подмосковье. На 15-20% подорожали маленькие квартиры в Новосибирске, Набережных Челнах, Томске, Владивостоке, Перми и Вологде.

В 10 города цены наоборот снизились, но не сильно: на 10,8% в Нижнем Тагиле, на 10,1% во Владикавказе, на 7,2% в Тольятти и на 5,8% в Кемерове.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Куда отправитесь на майские праздники?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');*/?>