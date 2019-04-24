Маленькие квартиры дорожают по всей России

Самый популярный товар на рынке жилья в России – небольшие однокомнатные квартиры и студии – подорожали за последний год более чем на 10%.

Самые дорогие студии – традиционно в Москве: средняя стоимость маленькой квартирки в столице составляет 6,5 миллиона рублей. За эти деньги можно купить почти семь аналогичных квартир в Магнитогорске, где средняя цена за объект – 941 тысяча рублей, говорится в обзоре портала "Мир квартир".

За 1-1,5 миллиона можно купить квартиру площадью до 32 квадратных метров в Кургане, Кемерове, Нижнем Тагиле и Новокузнецке.

Наиболее значительный рост цен в апреле зафиксирован в Сочи – квартиры-малютки там подорожали на 25%. В настоящее время небольшую квартиру там можно купить в среднем за 2,9 миллиона рублей.

На 21-23% выросли цены на малогабаритное жилья в Воронеже, Хабаровске, Красноярске, Туле, Брянске и Подмосковье. На 15-20% подорожали маленькие квартиры в Новосибирске, Набережных Челнах, Томске, Владивостоке, Перми и Вологде.

В 10 города цены наоборот снизились, но не сильно: на 10,8% в Нижнем Тагиле, на 10,1% во Владикавказе, на 7,2% в Тольятти и на 5,8% в Кемерове.