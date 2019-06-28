Мать и дочь обманули 30 семей, пообещав им льготное жилье

Две жительницы Екатеринбурга обманули 30 семей, обещая им льготные квартиры по сниженной цене.

Мошенницами оказались мать и дочь, 69 и 29 лет. Они предлагали знакомым приобрести жилье по "федеральной программе поддержки работников бюджетной сферы".

Стоимость таких квартир, по словам мошенниц, ниже рынка. За свои "услуги" – помощь и организацию покупки - женщины просили от 150 до 900 тысяч рублей. Получив деньги, они начинали рассказывать жертвам своего обмана, что сделки откладываются по различным причинам, рассказали "Регион online" в УМВД Екатеринбурга.

Преступления были совершены с 2015 по 2018 годы. В отношении женщин возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".