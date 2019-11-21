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Майнер из Приморья спалил семь квартир

21 ноября 2019 г. 1298
Фото: © shutterstock.com

Майнер из города Артем в Приморском крае попал под суд – ему вменяют уничтожение имущества по неосторожности.

Мужчина устроил майнинговую ферму на чердаке дома рядом со своей квартирой, предварительно проведя там незаконную перепланировку. Оборудование было подключено к 15 блокам питания.

В феврале 2018 года произошло короткое замыкание, и возник пожар. Огонь распространился на крышу дома и квартиры, сообщает "Интерфакс".

В итоге полностью выгорели семь квартир, нанесенный ущерб оценили в 53 миллиона рублей. По данным следствия, майнер заметил пожар и скрылся, не сообщив о возгорании в экстренные службы.

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