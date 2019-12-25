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Меценат подарил квартиру женщине из разрушенного дома в Магнитогорске

25 декабря 2019 г. 202
Фото: © shutterstock.com

Жительница магнитогорского дома, разрушенного взрывом около года назад, получила в подарок квартиру.

Женщина уже оформила документы в регистрационной палате и планирует встречать Новый год в новом жилье.  Недвижимость передали ей по договору дарения.

Квартира расположена в том же районе, что и пострадавший дом, рассказала Татьяна Писарева изданию 74.RU.

Имя мецената, сделавшего столь щедрый подарок, женщина не называет. 

Взрыв бытового газа в магнитогорской многоэтажке прогремел 31 декабря 2018 года. При обрушении перекрытий погибли 39 человек, 24 жильца были спасены.

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