ГлавнаяЖильеМедведев поддержал продление дачной амнистии

Медведев поддержал продление дачной амнистии

10 апреля 2019 г. 634
фото: shutterstock.com

Ее срок истек первого марта этого года из-за поправок в Градостроительный кодекс.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями партии "Справедливая Россия" поддержал законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2020 года, сообщили в пресс-службе партии.

В феврале эсеры внесли в Госдуму законопроект о  продлении дачной амнистии до 1 марта 2020 года, но инициатива была до этого момента не рассмотрена.

"Дмитрий Медведев согласился с тем, что сложившаяся ситуация несправедлива и заявил, что правительство поддержит законопроект "Справедливой России" о продлении дачной амнистии", - сообщается на сайте "Справедливой России".

Дачная амнистия предусматривает  упрощенный порядок регистрации домов на садовых и дачных участках. Она должна была завершиться 1 марта 2020 года. Однако из-за поправок в Градостроительный кодекс, вступивших в силу летом прошлого года, срок "амнистии" истек уже 1 марта этого года.

Теги:
Связанные персоны:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

У вас есть дача?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');*/?>