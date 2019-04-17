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Медведев пообещал поддержать строительство частных домов

17 апреля 2019 г. 592
фото: shutterstock.com

В прошлом году в России было построено более 230 тысяч индивидуальных домов.

В России будет создана программа по развитию индивидуального жилищного строительства (ИЖС), заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с ежегодным отчетом правительства.

"В наших планах – создать отдельную программу по развитию индивидуального жилищного строительства, его надо обязательно поддерживать", – сказал Дмитрий Медведев.

В прошлом году в России было введено в эксплуатацию свыше миллиона квартир и более 230 тысяч индивидуальных домов – это, соответственно, 75,7 миллиона и почти 32,5 миллиона квадратных метров.

Ранее сообщалось, что правительство готовит меры поддержки строительству частных домов, в том числе, прорабатывается вопрос запуска льготной ипотеки на такие дома. Сейчас нет никаких механизмов, которые были бы направлены на развитие ИЖС.

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