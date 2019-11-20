Медведев призвал полностью отказаться от долевого строительства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного отказа в будущем от механизма долевого строительства в России.

"По-хорошему - собственно, в этом смысл изменений в законодательстве - нам нужно отказываться от долевого строительства на будущее, чтобы вообще ничего таким образом не строилось. И это будет лучшая гарантия того, что подобные случаи не будут появляться", - заявил Дмитрий Медведев, чьи слова приводят РИА Новости.

По его словам, есть мировая практика покупки жилья, и это абсолютно очевидные подходы - договоры кредитования, ипотечные договоры. На них в России нужно делать упор в первую очередь.

"Сейчас нужно очень внимательно следить за тем, чтобы те, кто продолжает работать в этой схеме, вне зависимости от того, как он работает, - по схеме эскроу-счетов или иначе - все-таки чтобы не множить отряд людей, которые попадают в такую ситуацию. Это большая серьезная задача. Я, естественно, ориентирую на это и своих коллег по правительству. Попросил бы и вас в регионах этим заниматься", - добавил он.

С 1 июля в России поменялась схема финансирования долевого строительства: застройщики больше не смогут привлекать средства граждан напрямую. Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках – эскроу-счетах, а девелоперы будут возводить дома на кредитные средства, полученные у банков.

Однако, некоторые проекты смогут достраивать и заключать договора долевого участия (ДДУ) по старым правилам и после 1 июля. Чтобы закончить проекты без открытия эксроу-счетов, девелоперы должны подойти под установленные кабмином критерии: степень готовности многоквартирного дома – не менее 30% и объемы продаж – 10%. Порог готовности понижен для проектов комплексной застройки, девелоперов, которые достраивают проблемные объекты, занимаются программа ветхого жилья и системообразующих компаний.