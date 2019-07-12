Медведев призвал регионы наращивать темпы строительства по нацпроектам

К 2024 году объемы жилищного строительства планируется увеличить до 120 млн кв м.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости наращивать темпы строительства жилья и инфраструктуры в рамках национальных проектов во всех регионах страны.

"Работа по национальным проектам развернута по всей стране. Мы видим это и здесь в Ставропольском крае, смотрели один из строящихся микрорайонов. Темп везде набран, но я не могу сказать, что он везде является таким темпом как нужно. Скажем прямо, этот темп нужно наращивать практически в каждом регионе нашей страны", - сказал Дмитрий Медведев на совещании о мерах по обеспечению своевременного и качественного строительства объектов в рамках национальных проектов.

По его словам, все инструменты для наращивания темпов у губернаторов есть. Также он обратил внимание на необходимость стимулирования строительства не только многоквартирных домов, но индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

"Надо уделить особое внимание созданию стимулов, в том числе финансовых, которые сделали бы эту программу привлекательной для людей", - отметил глава кабмина, чьи слова приводятся на сайте правительства.

Сама реализация нацпроектов позволит создавать объекты социальной инфраструктуры не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах, считает премьер.

Согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", по итогам этого года в России планируется построить 88 млн кв м жилой недвижимости. К 2024 году объемы жилищного строительства планируется увеличить до 120 млн кв м.