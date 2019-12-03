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Мелания Трамп показала рождественское оформление Белого дома

3 декабря 2019 г. 651
Фото: © twitter.com/FLOTUS

Первая леди США Мелания Трамп опубликовала видео, на котором показано, как украсили к Рождеству Белый дом.

Видео и фотографии опубликованы в Twitter-аккаунтах Мелании Трамп и Белого дома. Первая леди подчеркнула, что во всем убранстве "сияет дух Америки".

Рождественские интерьеры оформлены в белых тонах с вкраплениями красного. Лестницы украшены хвойными гирляндами с золотыми бантами, а камин в парадной столовой декорирован красными розами.

Елку в Белый дом доставили 25 ноября из Пенсильвании, ее украсили игрушками с национальной символикой.

В прошлого году Белый дом к Рождеству окрасился в красный – этого цвета были и искусственные ели, и шары на ветвях елей натуральный. В соцсетях сравнили декор с костюмами героинь сериала "Рассказ служанки" и интерьером отели из фильма ужасов Стэнли Кубрика "Сияние".

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