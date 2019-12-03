Мелания Трамп показала рождественское оформление Белого дома

Первая леди США Мелания Трамп опубликовала видео, на котором показано, как украсили к Рождеству Белый дом.

Видео и фотографии опубликованы в Twitter-аккаунтах Мелании Трамп и Белого дома. Первая леди подчеркнула, что во всем убранстве "сияет дух Америки".

Рождественские интерьеры оформлены в белых тонах с вкраплениями красного. Лестницы украшены хвойными гирляндами с золотыми бантами, а камин в парадной столовой декорирован красными розами.

“The Spirit of America” is shining in the @WhiteHouse! I am delighted to share this beautiful exhibit of patriotism for all to see, and excited for everyone to experience the beauty of the #Christmas season! pic.twitter.com/qGxxl9qBrd — Melania Trump (@FLOTUS) December 2, 2019

Елку в Белый дом доставили 25 ноября из Пенсильвании, ее украсили игрушками с национальной символикой.

В прошлого году Белый дом к Рождеству окрасился в красный – этого цвета были и искусственные ели, и шары на ветвях елей натуральный. В соцсетях сравнили декор с костюмами героинь сериала "Рассказ служанки" и интерьером отели из фильма ужасов Стэнли Кубрика "Сияние".