Мелания Трамп показала рождественское оформление Белого дома

Видео и фотографии опубликованы в Twitter-аккаунтах Мелании Трамп и Белого дома. Первая леди подчеркнула, что во всем убранстве "сияет дух Америки".

Рождественские интерьеры оформлены в белых тонах с вкраплениями красного. Лестницы украшены хвойными гирляндами с золотыми бантами, а камин в парадной столовой декорирован красными розами.

“The Spirit of America” is shining in the @WhiteHouse! I am delighted to share this beautiful exhibit of patriotism for all to see, and excited for everyone to experience the beauty of the #Christmas season! pic.twitter.com/qGxxl9qBrd