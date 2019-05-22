Меньше 3% жилья в Москве строят в "чистом поле"

Порядка 75% московских новостроек формата greenfield development реализуются в сегментах комфорт и бизнес, к такому выводу пришли аналитики компании "ИНТЕКО", исследовав рынок новостроек в старых границах Москвы.

Greenfield development (создание проекта с нуля) – концепция строительства жилья на ранее неиспользуемых территориях, которые можно охарактеризовать как "чистое поле". Такие проекты, как правило, обладают отличной экологической составляющей. По мнению экспертов, преимуществом greenfield development является возможность предусмотреть уже на этапе строительства все нюансы будущего комплекса. Например, сформировать абсолютно новую инженерную сеть, соответствующую всем параметрам возводимого объекта и его потребностям в необходимых мощностных показателях.

Изучив проекты новостроек в "чистом поле", эксперты выяснили, что около 75% проектов greenfield development приходится на жилые комплексы бизнес- и комфорт-класса: порядка 32% и 43% соответственно. Объекты эконом-класса занимают 16% рынка, и лишь 10% представляет премиум-сегмент. Доля проектов такого формата в общей массе строящегося жилья составляет около 2% в комфорт-классе и 3% в бизнес-классе. Доля greenfield на всём рынке – 2,5%.

Сложившаяся ситуация обусловлена тем, что в сегментах "элит" и "премиум" преобладают точечные дома закрытого клубного типа. А для эконом-проектов площадки под greenfield development достаточно дорогие. Поэтому использование здесь подобных территорий становится экономически нецелесообразным, поясняют аналитики.

За саму концепцию строительства в "чистом поле" будущему владельцу недвижимости придется доплатить.

"Учитывая, что земля в проектах greenfield development не имеет никаких обременений, будущие жилые комплексы получают значительное конкурентное преимущество. В связи с чем цены в них, как правило, выше на 5-10% в зависимости от формата проекта", - рассказали эксперты "ИНТЕКО" Вести.Недвижимость.

Например, в районе редевелопмента цены на строящиеся комплексы бизнес-класса составляют 180-200 тыс рублей за кв м, а в районе greenfield development – 200-230 тыс рублей за кв м. Одновременно величина спроса на такие проекты по сравнению с аналогичным показателем по объектам иных форматов обычно выше на 10-15%.

Аналитики обращают внимание, что площадки для реализации объектов greenfield development в старых границах Москвы эксклюзивны, и их количество сильно ограничено. Что вполне логично в условиях современного мегаполиса, где почти всегда присутствует дефицит свободных участков под строительство. За то в Новой Москве возведение проектов greenfield development – это норма.

Большая часть новостроек в формате greenfield development сосредоточена в районах ЗАО, СЗАО и ЮЗАО: Ясенево, Теплый стан, Обручевский, Ломоносовский, Гагаринский, Тропарево-Никулино, Раменки, Очаково-Матвеевское, Филевский парк, Можайский, Крылатское, Кунцево. Кроме того, 43% проектов среднего ценового сегмента – бизнес и комфорт – реализовываются в САО, 36% – в ЗАО, 14% – в СВАО, 7% – в СЗАО.