Миллиардер Доронин продает дом, построенный для Наоми Кэмпбелл

Миллиардер Вячеслав Доронин выставил на продажу дом в Барвихе, построенный по проекту британского архитектора Захи Хадид.

Дом должен был стать свадебным подарком для американской модели Наоми Кэмпбелл, однако пара рассталась до бракосочетания.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что недвижимость продается за 6,4 миллиарда рублей. В компании "Метриум Премиум" подтвердили РБК продажу дома, однако уточнили цену – 150 миллионов долларов. По словам управляющего директора компании Ильи Менжунова, в текущих экономических условиях продать дом по такой цене нереально.

Менжунов также уточнил, что дом выставлен на продажу еще три года назад – в октябре 2016-го.

Особняк расположен в элитном подмосковном поселке Барвиха, его строительство обошлось в 140 миллионов долларов. Это единственный в мире частный жилой дом, спроектированный Хадид.

В доме четыре этажа, один из них подземный. В особняке помимо жилых комнат предусмотрен 20-метровый бассейн, спа-комплекс, спортзал, японский сад и ночной клуб.