Top.Mail.Ru
ГлавнаяЖильеМиллионеры потратили более 100 миллиардов на квартиры в центре Москвы

Миллионеры потратили более 100 миллиардов на квартиры в центре Москвы

9 сентября 2019 г. 247
фото: shutterstock.com

В прошлом году рубеж в 100 миллиардов состоятельные покупатели преодолели лишь в октябре, в этом году – уже в августе.

Долларовые миллионеры с начала года потратили более 100 миллиардов рублей на покупку квартир и апартаментов в центре Москвы, говорится в сообщении компании Savills

"Совокупная стоимость премиальной жилой недвижимости от миллиона долларов, которая была приобретена с начала года  российскими и зарубежными миллионерами, превысила отметку в 100 миллиардов рублей. Годом ранее данный рубеж был преодолен лишь в октябре", - рассказал управляющий партнер Savills в России Дмитрий Халин. Это на 6% больше прошлогоднего показателя.

По подсчетам компании, всего с начала года на первичном и вторичном рынке жилья в ЦАО миллиардеры заключили 793 сделки в бюджете от миллиона долларов и более. За три летних месяца было совершено 260 сделок на сумму более 26 миллиардов рублей.  В среднем, каждый день в данном ценовом сегменте совершалось по три сделки.

Средний чек покупки составил 1,9 миллиона долларов (120 миллиона рублей). Средняя цена квадратного метра в таких квартирах для новостроек составляет 742 тысяч рублей, для вторичного рынка – 695 тысяч рублей.

 

Теги:
Связанные компании:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

render('/layouts/_poll');?> render('/layouts/_sendpulse');?>