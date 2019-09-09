Миллионеры потратили более 100 миллиардов на квартиры в центре Москвы

В прошлом году рубеж в 100 миллиардов состоятельные покупатели преодолели лишь в октябре, в этом году – уже в августе.

Долларовые миллионеры с начала года потратили более 100 миллиардов рублей на покупку квартир и апартаментов в центре Москвы, говорится в сообщении компании Savills.

"Совокупная стоимость премиальной жилой недвижимости от миллиона долларов, которая была приобретена с начала года российскими и зарубежными миллионерами, превысила отметку в 100 миллиардов рублей. Годом ранее данный рубеж был преодолен лишь в октябре", - рассказал управляющий партнер Savills в России Дмитрий Халин. Это на 6% больше прошлогоднего показателя.

По подсчетам компании, всего с начала года на первичном и вторичном рынке жилья в ЦАО миллиардеры заключили 793 сделки в бюджете от миллиона долларов и более. За три летних месяца было совершено 260 сделок на сумму более 26 миллиардов рублей. В среднем, каждый день в данном ценовом сегменте совершалось по три сделки.

Средний чек покупки составил 1,9 миллиона долларов (120 миллиона рублей). Средняя цена квадратного метра в таких квартирах для новостроек составляет 742 тысяч рублей, для вторичного рынка – 695 тысяч рублей.