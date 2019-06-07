ГлавнаяЖильеМинстрой: цены на жилье вырастут с переходом на эскроу

Минстрой: цены на жилье вырастут с переходом на эскроу

7 июня 2019 г. 414
Фото: © shutterstock.com

В первые месяцы с переходом строительной отрасли на эскроу-счета цены на жилье вырастут, сообщил министр строительства РФ Владимир Якушев.

"По нашим наблюдениям за тем, как реагирует рынок на переход, в первые месяцы этого перехода повышение цен, судя по всему, все-таки произойдет", - заявил Якушев "Российской газете".

Он отметил, что динамика цен будет зависеть от готовности каждого застройщика к новой схеме работы.  

В настоящее время застройщики могут получить документы, разрешающие работать по старым правилам. Все нормативные документы приняты, теперь вся работа будет проходить на уровне субъектов РФ, отметил Якушев.

Он добавил, что есть регионы, которые активно двигаются в этом направлении, а есть те, кто не спешит принимать решение.

"Сроки сжатые, поэтому в ближайшее время каждый проект должен быть оценен, и субъект должен понимать, будет ли застройщик работать по старым правилам или же обратится в коммерческий банк, чтобы получить проектное финансирование", - подчеркнул министр.

Теги:
Связанные персоны:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Куда отправитесь на майские праздники?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');*/?>