Минстрой: цены на жилье вырастут с переходом на эскроу

В первые месяцы с переходом строительной отрасли на эскроу-счета цены на жилье вырастут, сообщил министр строительства РФ Владимир Якушев.

"По нашим наблюдениям за тем, как реагирует рынок на переход, в первые месяцы этого перехода повышение цен, судя по всему, все-таки произойдет", - заявил Якушев "Российской газете".

Он отметил, что динамика цен будет зависеть от готовности каждого застройщика к новой схеме работы.

В настоящее время застройщики могут получить документы, разрешающие работать по старым правилам. Все нормативные документы приняты, теперь вся работа будет проходить на уровне субъектов РФ, отметил Якушев.

Он добавил, что есть регионы, которые активно двигаются в этом направлении, а есть те, кто не спешит принимать решение.

"Сроки сжатые, поэтому в ближайшее время каждый проект должен быть оценен, и субъект должен понимать, будет ли застройщик работать по старым правилам или же обратится в коммерческий банк, чтобы получить проектное финансирование", - подчеркнул министр.