Минстрой может до октября продлить оценку проектов для достройки по старым правилам

Оценка степени готовности жилых проектов для их завершения без эскроу-счётов может проводиться до 1 октября. Решение ещё не окончательное, но такая возможность рассматривается, сообщил журналистам глава Минстроя РФ Владимир Якушев по итогам Всероссийского совещания по долевому строительству.

Министр пояснил, что первое июля - это срок, когда должны быть представлены документы по степени готовности домов. При этом, не было указано, на какую дату мы должны определить степень готовности.

"Учитывая, что строительный период у нас заканчивается 1 октября и наступает период, когда предоставляется вся необходимая информация с точки зрения отчетности. Как раз это будет тот период, когда застройщики предоставят документы в контролирующие органы. Это логично и объективно", - отметил он.

"Предварительно , мы склоняемся к тому, что эта отсечка готовности объекта будет 1 октября, по которой контролирующие органы либо кадастровые инженеры будут оценивать готовность этого объекта", - добавил глава Минстроя РФ.

С 1 июля в России меняется схема финансирования долевого строительства: застройщики больше не смогут привлекать средства граждан напрямую. Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках – эскроу-счетах, а девелоперы будут возводить дома на кредитные средства, полученные у банков.

Однако, некоторые проекты смогут достраивать и заключать договора долевого участия (ДДУ) по старым правилам и после 1 июля. Для этого Минстрой разработал соответсвующие критерии.

Чтобы закончить проекты без открытия эксроу-счетов, девелоперы должны подойти под установленные кабмином критерии: степень готовности многоквартирного дома – не менее 30% и объемы продаж – 10%.