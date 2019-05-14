Минстрой нашел способ сделать эскроу-счета привлекательными для застройщиков

Это повысит эффективность работы девелоперов и сделает эскроу максимально интересным для них. Об этом сказал замглавы министерства Никита Стасишин на заседании Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Мы предлагаем по тем проектам и застройщикам, которые переходят на эскроу-счета, где есть новые разрешения на строительства, отменить для них необходимость получения в контролирующем органе заключения о соответствии на привлечение средств граждан.

«Это сократит сроки выхода на площадку и обеспечит максимальный интерес у застройщиков к использованию эскроу-счетов. И, как показывает практика, чем меньше мы будем застройщиков отправлять на взаимодействие с контролирующими органами, тем эффективнее они будут строить, тем меньше затрат они будут нести», - сказал Никита Стасишин.