Минстрой назвал главные проблемы ЖКХ

К 2035 году в России должно вырасти качество услуг ЖКХ, для этого подготовлена Стратегия развития сектора. Пока же в Минстрое назвали основные проблемы в отрасли.

Высокий износ коммунальной инфраструктуры, отсутствие институтов собственников жилья, недостаточная эффективность управляющих организаций и субподрядчиков, отсутствие единого центра принятия решений и комплексного подхода развития населенных пунктов, а также недостаточный инвестиционный ресурс в малых городах и поселениях – эти проблемы основные в сфере российского ЖКХ, заявил замглавы Минстроя Максим Егоров.

Также серьезной проблемой является отсутствие культуры потребления и оплаты коммунальных услуг, большой объем задолженностей и низкий уровень цифровизации. Для решения этих проблем разработана Стратегия развития ЖКХ до 2035 года, которая повысит качество услуг ЖКХ.

Министр строительства Владимир Якушев отметил, что документ должен быть максимально приближен к реальной жизни.