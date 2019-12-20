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Минстрой назвал главные проблемы ЖКХ

20 декабря 2019 г. 371
Фото: © shutterstock.com

К 2035 году в России должно вырасти качество услуг ЖКХ, для этого подготовлена Стратегия развития сектора. Пока же в Минстрое назвали основные проблемы в отрасли.

Высокий износ коммунальной инфраструктуры, отсутствие институтов собственников жилья, недостаточная эффективность управляющих организаций и субподрядчиков, отсутствие единого центра принятия решений и комплексного подхода развития населенных пунктов, а также недостаточный инвестиционный ресурс в малых городах и поселениях – эти проблемы основные в сфере российского ЖКХ, заявил замглавы Минстроя Максим Егоров.

Также серьезной проблемой является отсутствие культуры потребления и оплаты коммунальных услуг, большой объем задолженностей и низкий уровень цифровизации. Для решения этих проблем разработана Стратегия развития ЖКХ до 2035 года, которая повысит качество услуг ЖКХ.

Министр строительства Владимир Якушев отметил, что документ должен быть максимально приближен к реальной жизни.

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