Многодетную мать пытаются выселить из квартиры, в которой невозможно жить

В Нижнем Тагиле чиновники предоставили многодетной матери квартиру, в которой невозможно жить, а теперь требуют из нее съехать.

Женщина не хочет отдавать квартиру, поскольку ей и детям нужна прописка, но подчеркивает, что жить в ней невозможно.

Жилье от государства многодетная мать получила более 10 лет назад. В суде она рассказала, что в квартире не работала сантехника, не было света и воды, а комнаты оказались завалены мусором. Денег на ремонт у нее не было, поэтому женщина сняла для семьи другое жилье.

Жилье было предоставлено женщине по договору найма в 2008 году, в 2009-м его срок истек. В 2018-м году с ней были прекращены фактические договорные отношения. С 2013-го по 2019 год мэрия проводила проверки, выяснила, что квартира пустует, на дверях нет замков, а комнаты замусорены, и теперь требует от женщины сняться с регистрационного учета, сообщает телекомпания "Телекон".

При этом юристы нашли еще одно нарушение в этом деле: женщина – сирота, однако жилье ей до сих пор не предоставили, поэтому на квартиру она может рассчитывать и как многодетная мать, и как сирота.