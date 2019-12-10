Многоквартирным домам дадут право на землю рядом с ними

В России могут запретить оформлять границы земельных участок под многоквартирными домами по контуру зданий – без учета дополнительной жизненно важной территории.

Соответствующие поправки в Жилищный и Земельный кодексы одобрил Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, пишет "Российская газета".

Законопроект призван защитить права собственников жилых помещений в многоквартирных домах: в случае изъятия жилья для государственных и муниципальных нужд люди получат равноценные компенсации.

Кроме того, властям запретят сносить дом до того, как будет оформлена земля под ним: здание без земли стоит дешевле, и собственники квартир получают меньше денег при его сносе.

Согласно Жилищному кодексу земля, на которой расположен многоквартирный дом, и придомовая территория принадлежат владельцам квартир на праве общей долевой собственности, однако в России немало домов, участки которых не были сформированы и не перешли во владение жильцов.