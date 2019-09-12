Мошенник перекрыл воду в квартире, чтобы продать ненужный фильтр

В городе Димитровград Ульяновской области мошенник под видом сотрудника водоканала попытался продать фильтр для очистки воды по завышенной цене.

Мужчина позвонил в квартиру пенсионерки, предъявил удостоверение работника водоканала и сообщил, что пришел с проверкой. В ходе "проверки" мошенник начал навязывать фильтр для очистки воды за 10 тысяч рублей.

В случае отказа мужчина пригрозил отключить воду. Однако хозяйку квартиры смутил натиск "продавца" и высокая стоимость оборудования, и она не стала покупать фильтр. Тогда мошенник пошел в туалет и незаметно перекрыл там воду, сообщив, что отключил на сутки стояк.

Женщина позвонила в водоканал, и там ей сказали, что никакого обхода не было, качество воды они не проверяют и никакое оборудование для очистки воды в квартирах не устанавливают, пишет портал Димитровграда "Три сосны".