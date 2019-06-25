Мошенник попытался отобрать дом у известной актрисы

Пока актриса отсутствовала, незнакомец поменял замки и занял дом. Актриса вызвала полицию.

Мужчина заявил, что у него есть полное право жить в доме и показал документы на недвижимость, однако они оказались фальшивыми, сообщает портал TMZ. После этого его арестовали.

В ходе расследования выяснилось, что 59-летний мужчина начал присматриваться к особняку актрисы еще в начале года – он уже пытался сменить замки и проникнуть внутрь, но тогда его спугнул садовник и не пустили помощники.