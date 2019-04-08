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Мошенник прикидывался чиновником и обещал льготное жилье

8 апреля 2019 г. 336
Фото: © shutterstock.com

В Уфе осудили 40-летнего местного жителя, который, прикидываясь чиновником, предлагал гражданам льготы в приобретении жилья.

Мужчина обещал обеспечить участие людей в несуществующих социальных программах, правила которых якобы предусматривали частичную оплату жилья государством. Мошеннику удалось обмануть 34 человек, которые передали ему более 47 миллионов рублей.

Еще 2,3 миллиона рублей он забрал у граждан за мифическую помощь при поступлении в различные вузы, сообщает "Интерфакс".  

Мошенник представлялся помощником депутата, сотрудником уфимской администрации и литератором. Чтобы подтвердить свой "высокий статус", он демонстрировал фотографии с высокопоставленными чиновниками и рассказывал о своих связях с влиятельными людьми.

Фигурант полностью признался в совершении преступлений. Суд признал его виновным в крупном мошенничестве и приговорил к шести годам в колонии общего режима.

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