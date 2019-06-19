Мошенника приговорили к 6 годам за "информационные услуги" по аренде жилья

В Екатеринбурге мужчину приговорили к шести годам колонии общего режима за мошенничество с арендой жилья.

Житель города вместе с подельников организовали целую группу для совершения мошенничества. Поле деятельности Екатеринбургом не ограничили – "работали" еще в Красноуфимске и в Сыктывкаре.

Мужчины зарегистрировали агентство недвижимости, создали сайт, на котором размещали фиктивные объявления о сдаче квартир. Клиентам предлагали подписать договор аренды жилья и внести аванс от 3 до 10 тысяч рублей.

Однако под видом договора аренды скрывался договор на оказание информационные услуг по подбору жилья. Граждане считали, что оплачивают аренду и вносили деньги на счет агентства, однако по факту оставались и без денег, и без квартир, поскольку последних в природе не существовало.

Потерпевшими по делу признаны 134 человек, ущерб составил более 700 тысяч рублей, передает РИА Новости.