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Мошенники пытались отобрать у пенсионерки квартиру с помощью двойника

20 мая 2019 г. 287
Фото: © shutterstock.com

В Ярославле 81-летняя пенсионерка едва не лишилась квартиры, но сотрудники МФЦ вовремя проявили бдительность.

Мошенники завладели паспортом пожилой женщины и решили присвоить ее квартиру стоимостью около 2 миллионов.

60-летний мужчина, у которого оказался паспорт бабушки, нашел женщину, похожую на нее внешне. В свою схему он покупателя посвящать не стал – выдал фальшивую пенсионерку за настоящую.

Дело уже вышло на финишную прямую, но сотрудники МФЦ во время оформления документов заметили, что подписи в паспорте и в договоре на продажу квартиры отличаются, и вызвали полицию. Теперь дело направлено в суд, сообщает 76.ru.

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