Мошенники трижды продали квартиру, которая им не принадлежала

В Петербурге мошенники умудрились трижды перепродать квартиру по фальшивым документам.

Стоимость квартиры в одном из домов на улице Солдата Корзуна составила порядка 3 миллионов рублей. Мошенники предоставили фальшивое свидетельство о браке собственницы жилья, и получили таким образом право на наследство.

Потом недвижимость трижды была перепродана различным людям. При этом она должна была отойти в собственность государства, пишет "Петербургский дневник".

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.