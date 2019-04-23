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Мошенники трижды продали квартиру, которая им не принадлежала

23 апреля 2019 г. 362
Фото: © shutterstock.com

В Петербурге мошенники умудрились трижды перепродать квартиру по фальшивым документам.

Стоимость квартиры в одном из домов на улице Солдата Корзуна составила порядка 3 миллионов рублей. Мошенники предоставили фальшивое свидетельство о браке собственницы жилья, и получили таким образом право на наследство.

Потом недвижимость трижды была перепродана различным людям. При этом она должна была отойти в собственность государства, пишет "Петербургский дневник".

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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