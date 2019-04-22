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Москитные сетки не уберегут детей от падения из окон

22 апреля 2019 г. 274
Фото: © shutterstock.com

Столичные полицейские дали несколько советов родителям, чтобы уберечь детей от падения из окон.

С приходом теплой погоды родителям следует внимательнее следить за малышами – с каждым годом фактов выпадения детей из окон становится все больше, и количество таких случаев возрастает в летний период.

Чтобы дети были в порядке, следует придерживаться ряда правил. Открывая окна, чтобы проверить квартиру, нужно убедиться, что ребенок находится под присмотром. На окна следует поставить специальные ограничители, которые позволят приоткрыть окно на безопасное расстояние, а не распахивать его полностью.

Родителям стоит отодвинуть от окон мебель, в том числе диваны и кровати, чтобы ребенок не смог взобраться на подоконник, также не надо показывать малышу, как открывается окно. И не стоит рассчитывать на москитные сетки – даже самые качественные из них не могут выдержать вес годовалого ребенка, говорится на сайте ГУ МВД России по Москве.

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