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Московская полиция нашла мужчину, который облил домофон серной кислотой

14 ноября 2019 г. 1692
Фото: © shutterstock.com

Полиция в Москве задержала мужчину, который предположительно облил кислотой домофон одного из домов в Новой Москве.

Кадры, на которых мужчина обливает домофон и подъездную ручку жидкостью из пластиковой бутылки, сняла камера видеонаблюдения.

В результате происшествия пострадала консьержка – она начала отмывать домофон и дверь, после чего у нее по телу пошли красные пятна. Врачи зафиксировали у женщины химический ожог первой степени.

Была проведена экспертиза жидкости – выяснилось, что в ее состав входила серная кислота. Местные жители сообщили, что видели подозрительного мужчину не раз и у других домов. 

Полиция смогла установить личность подозреваемого. Мужчину задержали и доставили в отдел для разбирательства, передает РИА Новости.

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