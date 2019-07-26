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Московские коммуналки уходят с рынка, но до сих пор пользуются спросом

26 июля 2019 г. 370
Фото: © shutterstock.com

Коммунальные квартиры постепенно уходят со столичного рынка жилья. Речь идет о вариантах, где комнаты выделены в отдельные объекты недвижимости и имеют свои лицевые счета.

В настоящее время в Москве, по данным компании "НДВ-Супермаркет недвижимости", предлагается в продажу порядка 3 тысяч комнат в коммуналках – это на 4% меньше, чем годом ранее. Треть предложения расположена в ЦАО, стоимость начинается с 1,5 миллиона рублей и может достигать 10 миллионов.

В компании отмечают, что собственники комнат в коммуналках сейчас стараются объединяться и продавать квартиры целиком – так получается выгоднее.

При этом комнаты в коммунальных квартирах по-прежнему востребованы. Люди покупают их по разным причинам. Постоянная регистрация в Москве дает дополнительные льготы и пенсионные надбавки. Комнаты покупают и те, кто пока не может накопить на полноценную квартиру в Москве, но при этом хочет жить в столице.

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