Московских студентов не пустили в общежитие после рождения ребенка

Молодоженов-студентов МГСУ не пустили в общежитие после рождения у них ребенка.

О запрете на проживание с ребенком студенты узнали только после его рождения, сообщает телеканал НТВ. Сами молодые люди говорят, что если бы их предупредили заранее, они нашли бы жилье.

Когда молодая семья попробовала вернуться домой уже с малышом, комендант и охранники общежития заявили, что "ребенок посторонний человек, его нельзя".

До рождения ребенка, по словам студентов, "никого не смущало", что девушка находилась в положении. Кроватк и коляску студенты заносили на глазах у коменданта общежития, и им никто ничего не сказал.

После инцидента молодоженов приютила дальняя родственница из Подмосковья.

В МГСУ, в свою очередь, заявили, что произошло недопонимание. Комендант уверяет, что студенты знали о запрете на проживание с детьми и обещали съехать еще в конце мая.