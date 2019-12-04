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Москва перевыполнила годовой план по вводу жилья

4 декабря 2019 г. 423
фото: shutterstock.com

В столице уже построено свыше 4,2 миллионов квадратных метров жилья, это примерно на 20% больше плана. 

Около 4,23 млн кв м жилья было построено в столице с начала года вместе 3,55 млн кв м, предусмотренных планом, сообщил в среду руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин.

"За 11 месяцев ввод недвижимости составил 115% годового плана, а по жилью — 119%. С начала года было введено около 9,8 млн кв м недвижимости, из них 4,23 млн кв м – жилье", - сказал Сергей Лёвкин на пресс-конференции.

Департамент градостроительной политики является ответственным за реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда" в части жилья. В рамках проекта был разработан региональный паспорт, где предусмотрены показатели по вводу жилья по годам.

"В Москве показатель 2019 года по жилью, предусмотренный паспортом проекта, уже выполнен. 3,55 млн кв м стоит в плане. Как я уже сказал, мы ввели 4,23 млн кв м", - отметил глава департамента градостроительной политики столицы.

Несмотря на столь внушительные показатели, по его мнению, заниматься активным строительством жилья нужно и дальше. Москва по обеспеченности жильем на одного человека занимает одно из последних мест в России и уступает европейским городам. Сейчас этот показатель составляет 19 кв м на человека, в мире он в два раза больше – 30-40 кв м. Поэтому потенциал для развития есть.

"Строить жилье нужно. Но нужно понимать, где строить и когда строить, развивая одновременно всю необходимую инфраструктуру", - заключил он.

 

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