Москва, Сочи и Казань: найдены самые дорогие квартиры России

Самая дорогая квартира страны находится в центре Москвы, но ее никто не покупает уже 2,5 года.

Стоимость недвижимости – 1,7 миллиарда рублей. Квартира находится на 14-м этаже гостиницы "Москва" на Охотном ряду. У помещения свободная планировка и статус апартаментов, из окон открываются виды на Госдуму и Манежную площадь, говорится в обзоре портала "Мир квартир".

Самая дорогая квартира в Петербурге стоит 680 миллионов рублей, она находится в элитном клубном доме рядом с Летним садом. Четырехкомнатная квартира расположена на первом этаже отреставрированного 200-летнего особняка.

В Сочи самая дорогая квартира продается за 290 миллионов рублей. Объект из шести комнат расположен на 20-м этаже новостройки рядом с гостиницей Radissoт, концертным залом "Фестивальный", аквапарком и центральной набережной.

В Екатеринбурге самый дорогой лот выставлен за 150 миллионов рублей – это пятикомнатная квартира в клубном доме на ул. Хохрякова.

Самая дорогая квартира Казани продается за 139 миллионов рублей, она расположена на последнем, девятом этаже элитного ЖК на ул. Касаткина. Из окон открывается вид на Казанский Кремль, акваторию реки, мечеть Кул-Шариф и другие городские достопримечательности.