ГлавнаяЖильеМосква, Сочи и Казань: найдены самые дорогие квартиры России

Москва, Сочи и Казань: найдены самые дорогие квартиры России

10 июня 2019 г. 233
Фото: © shutterstock.com

Самая дорогая квартира страны находится в центре Москвы, но ее никто не покупает уже 2,5 года.

Стоимость недвижимости – 1,7 миллиарда рублей. Квартира находится на 14-м этаже  гостиницы "Москва" на Охотном ряду. У помещения свободная планировка и статус апартаментов, из окон открываются виды на Госдуму и Манежную площадь, говорится в обзоре портала "Мир квартир".

Самая дорогая квартира в Петербурге стоит 680 миллионов рублей, она находится в элитном клубном доме рядом с Летним садом. Четырехкомнатная квартира расположена на первом этаже отреставрированного 200-летнего особняка.   

В Сочи самая дорогая квартира продается за 290 миллионов рублей. Объект из шести комнат расположен на 20-м этаже новостройки рядом с гостиницей Radissoт, концертным залом "Фестивальный", аквапарком и центральной набережной.

В Екатеринбурге самый дорогой лот выставлен за 150 миллионов рублей – это пятикомнатная квартира в клубном доме на ул. Хохрякова.  

Самая дорогая квартира Казани продается за 139 миллионов рублей, она расположена на последнем, девятом этаже элитного ЖК на ул. Касаткина. Из окон открывается вид на Казанский Кремль, акваторию реки, мечеть Кул-Шариф и другие городские достопримечательности.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Куда отправитесь на майские праздники?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');*/?>