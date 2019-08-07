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Москва установила пятилетний антирекорд по новым апартаментам

7 августа 2019 г. 374
фото: shutterstock.com

Это связано с переходом на новую модель финансирования жилищного строительства, полагают эксперты. 

На столичном рынке апартаментов намечается дефицит новых объектов. Так, в первом полугодии девелоперы открыли продажи всего в 9 объектах, что стало минимумом за прошедшие пять лет, выяснили эксперты "Метриум".

"За первый и второй квартал текущего года начались продажи всего в 9 объектах, что примерно в 1,5 раза меньше, чем в среднем за тот же период четырех прошлых лет", - отмечают эксперты.

Так, в I полугодии 2018 года на рынке появились 16 комплексов апартаментов, в I полугодии 2017 года – 14, I полугодии 2016 года – 13, в тот же период 2015 года – 14, и даже в 2014 году – 12. По мнению экспертов, основная причина снижения активности девелоперов апартаментов – это реформа долевого строительства.

"Новая схема продаж затрагивает и сегмент апартаментов, но в отличие от квартир, в этом секторе рынка темпы реализации обычно ниже, как и цены, поэтому переход на проектное финансирование в данном случае может быть более сложным", - генеральный директор компании "Level Group" Кирилл Игнахин.

Одновременно со уменьшением нового предложения снизился и спрос на апартаменты, отмечают эксперты. Это связано, прежде всего, с уменьшением предложения, считает управляющий партнер "Метриум" Мария Литинецкая.  За первую половину 2019 года количество апартаментов, представленных в Москве, уменьшилось на 13%.

"В отсутствии новых альтернатив, по-видимому, покупатели переключились на рынок квартир. Впрочем, я полагаю, с выходом новых проектов баланс будет восстановлен", - говорит эксперт.

При этом,  несмотря на сокращение числа новых проектов в продаже, доля апартаментов в общем объеме предложения столичных новостроек сохранилась на уровне последних нескольких лет  - 23% или 9,7 тыс лотов.

 

 

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